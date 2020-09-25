ФСБ и пограничники поймали машинистов поезда на крупной контрабанде золотых слитков в Китай.
Как сообщает Lenta.ru, ФСБ, пограничники и сотрудники таможни провели совместную операцию по пресечению канала крупной контрабанды золота в КНР. У машинистов было изъято 37 килограммов золота, общей стоимостью 143 миллиона рублей. Всего спецслужбы нашли у предприимчивых железнодорожников 102 слитка благородного металла.
Золото было обнаружено в технической полости тепловоза во время проверки на железнодорожном пункте пропуска. Сообщается, что состав направлялся в Маньчжурию. Контрабандой занимались сотрудники поезда.
В настоящее время возбуждены уголовные дела.
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