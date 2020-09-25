Омич ударил пенсионерку за разговор на татарском языке

Омич ударил пенсионерку в маршрутном такси за то, что она разговаривала на татарском языке.

Как сообщает портал runews24.ru, 66-летняя женщина ехала в маршрутке и разговаривала по телефону на татарском языке. Её собеседница плохо слышит, поэтому пенсионерка повышала голос.

Мужчина, сидевший рядом, в грубой форме попросил её говорить на русском языке или замолчать. Однако женщина не отреагировала на замечания мужчины и продолжила говорить на родном языке. Тогда пассажир рассвирепел и ударил соседку по голове.

Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. В настоящее время пенсионерка готовится пройти медицинское освидетельствование на определение тяжести нанесенного удара.