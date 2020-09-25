За сбыт героина задержали 90-летнюю пенсионерку

На Урале правоохранители задержали 90-летнюю пенсионерку, которая пыталась продать героин.

Как сообщает портал live24. ru, при задержании полицейские изъяли у пожилой женщины 10 грамм героина, что является крупным размером.

Сообщается, что в силу своего преклонного возраста на время следствия пенсионерка будет находиться под домашним арестом.

Также правоохранителям предстоит выяснить реальную степень вины бабушки: необходимо установить, насколько самостоятельной была пенсионерка при совершении противозаконных действий.