Военный самолёт с курсантами разбился под Харьковом

В Харьковской области около города Чугуева разбился самолёт ВВС Украины, есть погибшие и раненые.

Как сообщает РБК, крушение потерпел военно-транспортный самолёт Ан-26. Командование ВВС Украины подтвердило факт крушения. Сообщается, что трагедия произошла, когда самолёт заходил на посадку. На борту находились курсанты Харьковского университета ВВС.

Отмечается, что есть выжившие. В соцсетях очевидцы авиакатастрофы распространяют видео, на котором видно, что обломки, образовавшиеся в результате крушения самолёта, горят.