В Харьковской области около города Чугуева разбился самолёт ВВС Украины, есть погибшие и раненые.
Как сообщает РБК, крушение потерпел военно-транспортный самолёт Ан-26. Командование ВВС Украины подтвердило факт крушения. Сообщается, что трагедия произошла, когда самолёт заходил на посадку. На борту находились курсанты Харьковского университета ВВС.
Отмечается, что есть выжившие. В соцсетях очевидцы авиакатастрофы распространяют видео, на котором видно, что обломки, образовавшиеся в результате крушения самолёта, горят.
"По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 28 человек. Найдены тела 22 погибших, два человека пострадали, поиски четырех человек продолжаются", — говорится в сообщении Telegram-канала ГСЧС.
Анализы российского блогера Алексея Навального прошли проверку в лаборатории в Буше в департаменте Эсон на севере центральной части Франции.