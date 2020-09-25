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Военный самолёт с курсантами разбился под Харьковом

В Харьковской области около города Чугуева разбился самолёт ВВС Украины, есть погибшие и раненые.

Как сообщает РБК, крушение потерпел военно-транспортный самолёт Ан-26. Командование ВВС Украины подтвердило факт крушения. Сообщается, что трагедия произошла, когда самолёт заходил на посадку. На борту находились курсанты Харьковского университета ВВС.

Отмечается, что есть выжившие. В соцсетях очевидцы авиакатастрофы распространяют видео, на котором видно, что обломки, образовавшиеся в результате крушения самолёта, горят.

"По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 28 человек. Найдены тела 22 погибших, два человека пострадали, поиски четырех человек продолжаются", — говорится в сообщении Telegram-канала ГСЧС.

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