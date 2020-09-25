Рецидивист ударил девочку в шею канцелярским ножом

В Ростове-на-Дону пьяный рецидивист из хулиганских побуждений ударил канцелярским ножом в шею 14-летнюю девочку.

Как сообщает портал riafan.ru, 32-летний ранее неоднократно судимый мужчина схватил на детской площадке подростка и нанёс удары. К счастью, злоумышленнику не удалось до конца реализовать свой преступный замысел: девочка сумела отбиться от нападавшего и убежать. Она обратилась за помощью в медучреждение. В данный момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Вскоре нападавшего задержали правоохранители. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проверяют хулигана на причастность к другим аналогичным преступлениям.