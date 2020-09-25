Подросток из Тульской области утонул в аквапарке

В бассейне рязанского аквапарка утонул 13-летний подросток из Тульской области.

Как сообщает РИА Новости, группа подростков из Тульской области в сопровождении взрослых отдыхали в аквапарке в Рязани.

Во время купания 13-летний ребёнок стал тонуть, взрослые бросились на помощь и вытащили его из воды. Подростку начали оказывать помощь, однако реанимационные мероприятия не помогли, мальчик скончался.

В настоящее время правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося, опрашивают свидетелей.