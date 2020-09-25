В Екатеринбурге задержан серийный автоугонщик

В Екатеринбурге направлено в суд дело о серии угонов дорогостоящих иномарок.

Как сообщает пресс-служба МВД, мужчина, используя специальное оборудование, отключал сигнализацию на автотранспорте, запускал двигатель и перегонял автомобили в гараж-отстойник, а позже перепродавал их третьим лицам.

Оперативниками установлено пять эпизодов угонов дорогостоящих машин. Кроме того, в ходе обыска у подозреваемого обнаружили предметы огнестрельного оружия — 43 патрона калибра 5,6 мм.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, подозреваемый заключён под стражу. Дело об угонах автомобилей передано в суд для рассмотрения по существу.