В Сочи распространителю наркотиков грозит пожизненный срок

В Сочи задержали 22-летнего приезжего, который прибыл в регион, чтобы распространять наркотики.

Как сообщает пресс-служба МВД, наряд ППС остановил молодого человека из Челябинской области для проверки документов. Во время беседы с полицейскими мужчина заметно нервничал. Сотрудники решили досмотреть личные вещи челябинца — среди них они обнаружили пять свёртков с N-метилэфедроном.

А на съёмной квартире подозреваемого оперативники нашли наркотические таблетки МДМА и четыре пакета с мефедроном. Правоохранителям молодой человек признался, что планировал сбывать каннабиноиды на территории Сочи.

В настоящее время в отношении дилера возбуждено уголовное дело, ему грозит пожизненное лишение свободы.