В Мытищах оперативники пресекли "сходку" участников уголовно-преступной среды.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, на встрече участники планировали решить вопросы разделения зон криминального влияния на коммерческие организации.

"В результате проведения операции сотрудниками полиции были задержаны восемь мужчин. Они доставлены в отделение полиции для установления личности, дактилоскопирования, проверки на причастность к совершению преступлений и правонарушений.

Для семерых из них Мытищинским городским судом Московской области принято решение о назначении административного наказания в виде ареста на 15 суток за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", — отметила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.