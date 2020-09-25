Хабаровчан осудят за незаконную добычу красной икры

В Хабаровском крае задержаны четверо местных жителей по подозрению в незаконной добыче 130 килограммов красной икры.

Как сообщает пресс-служба МВД, в ходе профилактического мероприятия на левом берегу устья реки Кутын были задержаны четверо ранее судимых местных жителей. Не имея разрешительных документов, они выловили 397 экземпляров кеты, из которой получили около 130 килограммов красной икры.

Мужчины пояснили, что икру готовили для продажи, а потрошёную рыбу они складывали в мешки и планировали оставить на берегу.

Полицейские изъяли у подозреваемых две моторные лодки, мотор, сети, которые вместе с биоресурсами были помещены на ответственное хранение.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, задержанным грозит до пяти лет тюрьмы.