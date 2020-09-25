В Кемеровской области наркодилерам грозит пожизненный срок

В Кемеровской области правоохранители задержали группу наркоторговцев, которые планировали сбыть в регионе крупную партию наркотиков.

Как сообщает пресс-служба МВД, злоумышленники приобретали наркотики в интернете, получали их по почте и распространяли бесконтактным способом на территории региона.

Полицейские проверили поступившую к ним оперативную информацию и при содействии спецназа им удалось задержать дилеров. Инспекторы ГИБДД остановили на трассе автомобиль, на котором передвигались преступники, а далее полицейские и спецназ задержали 38-летнего жителя Новокузнецка и 32-летнюю жительницу города Осинники. В ходе досмотра у них обнаружили синтетический наркотик "соль" массой 500 грамм. Во время обыска по месту жительства было обнаружено ещё 50 грамм "синтетики".

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им гроизт пожизненное лишение свободы.