В Москве задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью

В Москве полицейские по горячим следами задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью молодого человека.

Как сообщает пресс-служба УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, в отдел полиции поступило сообщение о причинении гражданину телесных повреждений. Правоохранители прибыли на место и обнаружили 24-летнего потерпевшего. Прибывший наряд скорой помощи госпитализировал молодого человека в медучреждение, согласно заключению медиков, ему был причинён тяжкий вред здоровью.

В ходе проверки по горячим следам полицейским удалось задержать 31-летнего подозреваемого. С его слов, конфликт произошёл на бытовой почве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он заключён под стражу.