В Москве полицейские по горячим следами задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью молодого человека.
Как сообщает пресс-служба УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, в отдел полиции поступило сообщение о причинении гражданину телесных повреждений. Правоохранители прибыли на место и обнаружили 24-летнего потерпевшего. Прибывший наряд скорой помощи госпитализировал молодого человека в медучреждение, согласно заключению медиков, ему был причинён тяжкий вред здоровью.
В ходе проверки по горячим следам полицейским удалось задержать 31-летнего подозреваемого. С его слов, конфликт произошёл на бытовой почве.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он заключён под стражу.
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