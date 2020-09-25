Женщина незаконно хранила патроны от оружия времён войны

Жительница Москвы хранила патроны для оружия времён Великой Отечественной войны в банке из-под кофе.

Как сообщает пресс-служба УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, в дежурную часть полиции обратилась женщина, которая сообщила, что дома у ёё знакомой хранятся патроны, которые спрятаны в шкафу, в банке из-под кофе.

Оперативники задержали 42-летнюю подозреваемую и изъяли у неё патроны для огнестрельного боевого оружия калибра 7,62×25ТТ, пригодные для различных пистолетов-пулемётов, производимых в СССР в годы Великой Отечественной войны. Женщина пояснила, что боеприпасы она нашла на улице.

В настоящее время в отношении москвички возбуждено уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде.