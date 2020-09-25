Руководитель спортшколы обвиняется в растрате и служебном подлоге

Директор спортивной школы фиктивно устроил на работу свою супругу и незаконно выплатил ей 250 тысяч рублей из бюджета учреждения.

Как сообщает пресс-служба МВД, руководитель одной из спортивных школ Северной Осетии заключил с супругой фиктивный договор о трудоустройстве. При этом женщина на работе не появлялась и свои должностные обязанности не выполняла.

Однако директор организации фиксировал учёт рабочего времени "невидимому" работнику, что позволило ему незаконно выплатить из бюджета школы 250 тысяч рублей.

В настоящее время правоохранители по данным фактам возбуждили уголовное дело, расследование продолжается.