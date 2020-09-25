В Якутии раскрыли дело об особо крупном мошенничестве

В Якутии раскрыто дело об особо крупном мошенничестве в сфере инженерных изысканий.

Как сообщает пресс-служба МВД, женщина в течение трёх лет представлялась директором организации по осуществлению деятельности в области инженерных изысканий. Она находила клиентов, получала от них средства за постановку на кадастровый учёт и оформление земельных участков.

Получая деньги, никаких услуг женщина не оказывала, а средствами клиентов распоряжалась по своему усмотрению. Таким образом она обманула 12 человек, общий ущерб от её действий оценивается в более чем 1,8 миллиона рублей.

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.