В Якутии раскрыто дело об особо крупном мошенничестве в сфере инженерных изысканий.
Как сообщает пресс-служба МВД, женщина в течение трёх лет представлялась директором организации по осуществлению деятельности в области инженерных изысканий. Она находила клиентов, получала от них средства за постановку на кадастровый учёт и оформление земельных участков.
Получая деньги, никаких услуг женщина не оказывала, а средствами клиентов распоряжалась по своему усмотрению. Таким образом она обманула 12 человек, общий ущерб от её действий оценивается в более чем 1,8 миллиона рублей.
В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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