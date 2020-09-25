На пилораме в Калужской области незаконно трудились 10 мигрантов

В Калужской области сотрудники полиции пресекли факт нарушения миграционного законодательства.

Как сообщает пресс-служба МВД, на одной из пилорам в Калужской области незаконно трудились 10 граждан Узбекистана. Они осуществляли трудовую деятельность в качестве разнорабочих, не имея при этом патентов на работу.

В отношении иностранцев полицейские составили 10 протоколов об административных правонарушениях, им назначили штрафы по 2000 рублей на каждого.

В свою очередь, работодателю, на предприятии которого трудились иностранные граждане, грозит штраф от 250 до 800 тысяч рублей за каждого незаконно трудящегося работника, либо приостановление деятельности предприятия на срок от 14 до 90 суток.