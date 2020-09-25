В Ставропольском крае задержали подозреваемого в серии краж на территории региона.
Как сообщает пресс-служба МВД, по подозрению в совершении краж задержали 27-летнего жителя Ставропольского края. Ранее молодой человек уже имел около десяти судимостей.
По версии следствия мужчина совершал кражи в организациях и у физических лиц. Он арендовал две комнаты в одном из общежитий Пятигорска, где хранил награбленное.
В одном из магазинов Пятигорска злоумышленник с топором попал в поле зрения камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина в балаклаве разбивает входную дверь и похищает металлический сейф.
Причинённый ущерб от действий молодого человека составил более 400 тысяч рублей. В настоящее время возбуждено восемь уголовных дел, расследование продолжается.
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