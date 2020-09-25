В Щёлково задержали жительницу Королёва, которая сбывала наркотики на территории Подмосковья.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, полицейские задержали 36-летнюю женщину в одном из частных домов. В ход досмотру у неё обнаружили и изъяли 274 свёртку с неизвестным порошком.
Позже экспертиза установила, что в свёртках было 150 грамм методона и три грамма кокаина. Задержанная пояснила, что распространяла наркотики через тайники-закладки в трёх районах Московской области.
Следователи возбудили уголовное дело, женщине грозит до 20 лет лишения свободы.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.