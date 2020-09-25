В Подмосковье женщина пыталась сбыть 274 свёртка с метадоном и кокаином

В Щёлково задержали жительницу Королёва, которая сбывала наркотики на территории Подмосковья.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, полицейские задержали 36-летнюю женщину в одном из частных домов. В ход досмотру у неё обнаружили и изъяли 274 свёртку с неизвестным порошком.

Позже экспертиза установила, что в свёртках было 150 грамм методона и три грамма кокаина. Задержанная пояснила, что распространяла наркотики через тайники-закладки в трёх районах Московской области.

Следователи возбудили уголовное дело, женщине грозит до 20 лет лишения свободы.