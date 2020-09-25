В Нигерии взорвался газовый танкер. Десятки человек пострадали

Мощный взрыв прогремел вечером в четверг недалеко от крупнейшего города Нигерии Лагоса после того, как загорелся газовый танкер.
Кадры с места происшествия показывают сильно поврежденные здания и транспортные средства. Сообщают о нескольких десятках пострадавших.
Scores were left injured on Thursday afternoon after a gas tanker exploded around Ajuwon area of Lagos state.
The inferno which rocked the environs destroyed cars, razed down an events centre and burnt a section of the market close by. #LegitPosts
📸: Dolapo Amodeni pic.twitter.com/oHcsy5XSir— Legit.ng (@legitngnews) September 24, 2020
Инцидент произошел в городе Аджувон, к северу от Лагоса. На видеозаписях с места происшествия, опубликованных очевидцами, видно, как горит бензовоз, испуская густой шлейф черного дыма. Автомобиль, по-видимому, был припаркован у заправочной станции, что, вероятно, увеличило мощность взрыва.
We need fire service attention happening presently at Grail land-Elliot Road Ishaga tag any fire service you know ooooo @followlasg @OfficialLNSC @PoliceNG pic.twitter.com/ZNRyDT36L6— Olu Mico (@Mykelon65) September 24, 2020
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.