В Нигерии взорвался газовый танкер. Десятки человек пострадали

Мощный взрыв прогремел вечером в четверг недалеко от крупнейшего города Нигерии Лагоса после того, как загорелся газовый танкер.

Кадры с места происшествия показывают сильно поврежденные здания и транспортные средства. Сообщают о нескольких десятках пострадавших.

Scores were left injured on Thursday afternoon after a gas tanker exploded around Ajuwon area of Lagos state. The inferno which rocked the environs destroyed cars, razed down an events centre and burnt a section of the market close by. #LegitPosts 📸: Dolapo Amodeni pic.twitter.com/oHcsy5XSir — Legit.ng (@legitngnews) September 24, 2020

Инцидент произошел в городе Аджувон, к северу от Лагоса. На видеозаписях с места происшествия, опубликованных очевидцами, видно, как горит бензовоз, испуская густой шлейф черного дыма. Автомобиль, по-видимому, был припаркован у заправочной станции, что, вероятно, увеличило мощность взрыва.