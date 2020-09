В Нигерии взорвался газовый танкер. Десятки человек пострадали

Мощный взрыв прогремел вечером в четверг недалеко от крупнейшего города Нигерии Лагоса после того, как загорелся газовый танкер.

Кадры с места происшествия показывают сильно поврежденные здания и транспортные средства. Сообщают о нескольких десятках пострадавших.

Scores were left injured on Thursday afternoon after a gas tanker exploded around Ajuwon area of Lagos state.

The inferno which rocked the environs destroyed cars, razed down an events centre and burnt a section of the market close by. #LegitPosts

📸: Dolapo Amodeni pic.twitter.com/oHcsy5XSir