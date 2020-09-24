В Саратовской области двое мужчин несколько лет крали моторы и лодки из гаражей местных жителей.
Как сообщает пресс-служба МВД, мужчины получали основной доход от ловли рыбы в Волге. Эта деятельность помогала им выбирать потенциальных жертв. Иногда они работали под заказ, подбирая лодки и моторы определённых параметров и характеристик. Во время хищений грабители всегда были в масках, гаражи вскрывали специальными инструментами.
Таким образом, злоумышленники причинили ущерб в размере более миллиона рублей. В настоящее время в отношении мужчин заведено уголовное дело, им грозит до пяти лет лишения свободы.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.