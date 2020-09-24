Во Владикавказе сотрудники ГАИ задержали мужчину, который угрожал пенсионеру пневматическим пистолетом.
Как сообщает пресс-служба МВД, злоумышленник, остановившись на запрещающий сигнал светофора попросил пожилого водителя рядом стоящего авто уступить ему дорогу. Однако, пенсионер не расслышал просьбу, и когда загорелся зелёный свет, проехал не уступив.
Молодой человек на своём автомобиле догнал пенсионера, перегородил ему дорогу и стал угрожать пневматическим пистолетом. Это заметил проезжающий наряд ДПС.
Увидев полицейских, злоумышленник пытался спрятать пистолет под сиденьем авто, однако, полицейские преградили ему дорогу задержали его до прибытия оперативно-следственной группы.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, преступнику грозит до пяти лет тюрьмы.
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