Бухгалтер медучреждения присвоила бюджетные деньги

Во Владикавказе бухгалтер медицинского учреждения похитила более миллиона рублей из бюджета, завышая собственную зарплату.

Как сообщает пресс-служба МВД, во время проверки в бюджетном медучреждении обнаружено хищение крупной суммы денег. Оперативники выяснили, что к преступлению причастна бухгалтер организации.

По версии следствия, с января 2016 года, являясь должностным и материально ответственным лицом организации, используя служебное положение похищала из бюджета средства, завышая собственную зарплату. В течение двух лет бухгалтер формировала заявки на получение зарплат и завышала сумму своего ежемесячного вознаграждения за труд. ТАким образом женщина похитила более 1,4 миллиона рублей.

Также бухгалтер необоснованно вносила в расчетно-платежные ведомости и реестры сведения о начислении завышенной заработной платы главному врачу учреждения, на общую сумму 45 760 рублей.

В настоящее время заведено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.