Во Владикавказе бухгалтер медицинского учреждения похитила более миллиона рублей из бюджета, завышая собственную зарплату.
Как сообщает пресс-служба МВД, во время проверки в бюджетном медучреждении обнаружено хищение крупной суммы денег. Оперативники выяснили, что к преступлению причастна бухгалтер организации.
По версии следствия, с января 2016 года, являясь должностным и материально ответственным лицом организации, используя служебное положение похищала из бюджета средства, завышая собственную зарплату. В течение двух лет бухгалтер формировала заявки на получение зарплат и завышала сумму своего ежемесячного вознаграждения за труд. ТАким образом женщина похитила более 1,4 миллиона рублей.
Также бухгалтер необоснованно вносила в расчетно-платежные ведомости и реестры сведения о начислении завышенной заработной платы главному врачу учреждения, на общую сумму 45 760 рублей.
В настоящее время заведено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
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