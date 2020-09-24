В Воронеже возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом при обналичивании сертификата материнского капитала.
Как сообщает пресс-служба МВД, 41-летняя местная жительница размещала в интернете рекламу своих услуг и находила женщин, которые имели право на получение материнского капитала. Далее она вводила их в заблуждение и склоняла к заключению с подконтрольной организацией фиктивных договоров целевого займа на покупку жилья.
Затем в отделение Пенсионного фонда предоставлялись фиктивные документы. И злоумышленница спокойно обналичивала средства маткапитала, при этом отдавая женщинам только часть средств.
В настоящее время выявлено три подобных факта преступной деятельности. Мошеннице грозит до шести лет лишения свободы.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.