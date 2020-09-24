Мошенница незаконно обналичивала сертификаты материнского капитала

В Воронеже возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом при обналичивании сертификата материнского капитала.

Как сообщает пресс-служба МВД, 41-летняя местная жительница размещала в интернете рекламу своих услуг и находила женщин, которые имели право на получение материнского капитала. Далее она вводила их в заблуждение и склоняла к заключению с подконтрольной организацией фиктивных договоров целевого займа на покупку жилья.

Затем в отделение Пенсионного фонда предоставлялись фиктивные документы. И злоумышленница спокойно обналичивала средства маткапитала, при этом отдавая женщинам только часть средств.

В настоящее время выявлено три подобных факта преступной деятельности. Мошеннице грозит до шести лет лишения свободы.