Во Владикавказе участковые задержали сбытчика героина

Во Владикавказе задержали иностранца, который пытался сбыть более 120 доз героина.

Как сообщает пресс-служба МВД, во Владикавказ прибыл 22-летний гражданин одной из республик Центральной Азии. Он сразу попал в поле зрения правоохранителей, за ним установили наблюдение.

Молодой человек был задержан во время того, как пытался на одной из улиц сделать тайник с наркотиком, он прятал свёрток героина под камень. Ещё несколько свёртков с наркотиками полицейские обнаружили при досмотре.

Также была обследована съемная квартира задержанного, там правоохранители нашли еще 120 разовых доз героина.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, в настоящее время он задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.