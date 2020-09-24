Во Владикавказе задержали иностранца, который пытался сбыть более 120 доз героина.
Как сообщает пресс-служба МВД, во Владикавказ прибыл 22-летний гражданин одной из республик Центральной Азии. Он сразу попал в поле зрения правоохранителей, за ним установили наблюдение.
Молодой человек был задержан во время того, как пытался на одной из улиц сделать тайник с наркотиком, он прятал свёрток героина под камень. Ещё несколько свёртков с наркотиками полицейские обнаружили при досмотре.
Также была обследована съемная квартира задержанного, там правоохранители нашли еще 120 разовых доз героина.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, в настоящее время он задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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