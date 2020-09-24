Сотрудниками полиции Коми установлена причастность жителей Красноярского края к серии мошенничеств в интернете.
Как сообщает пресс-служба МВД, жители Республики Коми хотели приобрести автомобильные диски и шины в одном из интернет-магазинов. Потерпевшие выбирали товар на сайте, оплачивали и ждали заказанный товар. Однако после получения денежных средств от покупателей, "продавцы" переставали выходить на связь.
Полицейские Республики Коми смогли раскрыть серию мошенничеств. К преступлениям оказались причастны двое 28-летних жителей Красноярского края. Выявлено 10 фактов мошеннических действий.
В настоящее время по данным фактам возбуждено уголовное дело, молодые люди признали вину, они задержаны.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.