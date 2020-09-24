Желая купить автомобильные диски, жители Коми стали жертвами мошенников

Сотрудниками полиции Коми установлена причастность жителей Красноярского края к серии мошенничеств в интернете.

Как сообщает пресс-служба МВД, жители Республики Коми хотели приобрести автомобильные диски и шины в одном из интернет-магазинов. Потерпевшие выбирали товар на сайте, оплачивали и ждали заказанный товар. Однако после получения денежных средств от покупателей, "продавцы" переставали выходить на связь.

Полицейские Республики Коми смогли раскрыть серию мошенничеств. К преступлениям оказались причастны двое 28-летних жителей Красноярского края. Выявлено 10 фактов мошеннических действий.

В настоящее время по данным фактам возбуждено уголовное дело, молодые люди признали вину, они задержаны.