В Ростовской области задержаны дилеры, распространявшие наркотики через тайники-закладки.
Как сообщает пресс-служба МВД, 20-летняя местная жительница закупала через интернет свёртки с наркотиками, а затем вместе с подельником распространяла их в одном из районов. После того как закладки были готовы, девушка фотографировала на телефон место закладки и отправляла фото вместе с адресом тайника покупателю.
Во время личного досмотра у девушки были изъяты 27 свёртков с мефедроном массой 14,71 граммов, а также телефон, в котором содержалась переписка с покупателями.
Дома у подозреваемых были изъяты нарктические вещества — мефедрон, общей массой 7,39 граммов, и метилэфедрон, общей массой 7,87 граммов.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, они задержаны и заключены под стражу. Расследование продолжается.
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