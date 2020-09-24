В Ростовской области задержали дилеров при попытке сбыта наркотиков

В Ростовской области задержаны дилеры, распространявшие наркотики через тайники-закладки.

Как сообщает пресс-служба МВД, 20-летняя местная жительница закупала через интернет свёртки с наркотиками, а затем вместе с подельником распространяла их в одном из районов. После того как закладки были готовы, девушка фотографировала на телефон место закладки и отправляла фото вместе с адресом тайника покупателю.

Во время личного досмотра у девушки были изъяты 27 свёртков с мефедроном массой 14,71 граммов, а также телефон, в котором содержалась переписка с покупателями.

Дома у подозреваемых были изъяты нарктические вещества — мефедрон, общей массой 7,39 граммов, и метилэфедрон, общей массой 7,87 граммов.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, они задержаны и заключены под стражу. Расследование продолжается.