В Приморском крае суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в серии грабежей.
Как сообщает пресс-служба МВД, мужчина выслеживал женщин, нападал на них сзади и срывал ювелирные украшения, после чего скрывался. Награбленным имуществом он распоряжался по своему усмотрению.
Правоохранителям удалось пресечь преступную деятельность грабителя. Он признал свою вину в полном объёме, раскаялся и добровольно возместил потерпевшим причинённый им ущерб.
Ленинский суд Владивостока признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет и одного месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.