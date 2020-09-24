В Приморье вынесен приговор грабителю, нападавшему на женщин

В Приморском крае суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в серии грабежей.

Как сообщает пресс-служба МВД, мужчина выслеживал женщин, нападал на них сзади и срывал ювелирные украшения, после чего скрывался. Награбленным имуществом он распоряжался по своему усмотрению.

Правоохранителям удалось пресечь преступную деятельность грабителя. Он признал свою вину в полном объёме, раскаялся и добровольно возместил потерпевшим причинённый им ущерб.

Ленинский суд Владивостока признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет и одного месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.