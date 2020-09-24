Мужчина из неприязни сжёг три трактора, грузовик и бензовоз

В Пензенской области мужчина из неприязни к управляющему организации, где он трудился, сжёг три трактора, грузовик и бензовоз.

Как сообщает пресс-служба МВД, в полицию поступило сообщение о возгорании сельскохозяйственной техники, которая находилась на поле вблизи одного из сёл региона. Огонь повредил три трактора, грузовой автомобиль и бензовоз. Эксперты установили, что причиной пожара послужил поджог.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к совершению преступления причастен местный житель 1970 года рождения, который трудился в организации, которой принадлежала сгоревшая техника.

Мужчина признался в преступлении и пояснил, что устроился на данное предприятие трактористом несколько дней назад. В то же время, между ним и управляющим предприятия задолго до происшествия сложились неприязненные отношения, что и стало мотивом для совершения преступления.

Ущерб от действий злоумышленника оценивается в более чем 2,3 миллиона рублей.

В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет колонии.