В Пензенской области мужчина из неприязни к управляющему организации, где он трудился, сжёг три трактора, грузовик и бензовоз.
Как сообщает пресс-служба МВД, в полицию поступило сообщение о возгорании сельскохозяйственной техники, которая находилась на поле вблизи одного из сёл региона. Огонь повредил три трактора, грузовой автомобиль и бензовоз. Эксперты установили, что причиной пожара послужил поджог.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к совершению преступления причастен местный житель 1970 года рождения, который трудился в организации, которой принадлежала сгоревшая техника.
Мужчина признался в преступлении и пояснил, что устроился на данное предприятие трактористом несколько дней назад. В то же время, между ним и управляющим предприятия задолго до происшествия сложились неприязненные отношения, что и стало мотивом для совершения преступления.
Ущерб от действий злоумышленника оценивается в более чем 2,3 миллиона рублей.
В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет колонии.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.