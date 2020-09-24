В Пермском крае полиция пресекла деятельность подпольного цеха по производству фальсифицированного алкоголя.
Как сообщает пресс-служба МВД, жители Пермского края организовали производство фальсифицированного алкоголя в складском помещении, расположенном в одном из сёл региона. В состав преступной группы входили три человека.
Злоумышленники смешивали спиртосодержащую жидкость с дистиллированной водой и красителями, а получившуюся смесь выдавали за коньяк и водку. Продавали приготовленную таким образом продукцию в пятилитровых канистрах, покупателями были физические лица.
Правоохранителям удалось установить личности членов преступной группы и пресечь работу подпольного цеха.
Во время обысков были обнаружены и изъяты 258 пятилитровых канистр с поддельным алкоголем, более 1000 литров спиртосодержащей жидкости и около 2500 пятилитровых пустых канистр для розлива.
На сегодняшний день организаторам подпольного производства алкоголя предъявлено обвинение, вскоре они предстанут перед судом.
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