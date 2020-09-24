Жители Пермского края производили фальсифицированный алкоголь

В Пермском крае полиция пресекла деятельность подпольного цеха по производству фальсифицированного алкоголя.

Как сообщает пресс-служба МВД, жители Пермского края организовали производство фальсифицированного алкоголя в складском помещении, расположенном в одном из сёл региона. В состав преступной группы входили три человека.

Злоумышленники смешивали спиртосодержащую жидкость с дистиллированной водой и красителями, а получившуюся смесь выдавали за коньяк и водку. Продавали приготовленную таким образом продукцию в пятилитровых канистрах, покупателями были физические лица.

Правоохранителям удалось установить личности членов преступной группы и пресечь работу подпольного цеха.

Во время обысков были обнаружены и изъяты 258 пятилитровых канистр с поддельным алкоголем, более 1000 литров спиртосодержащей жидкости и около 2500 пятилитровых пустых канистр для розлива.

На сегодняшний день организаторам подпольного производства алкоголя предъявлено обвинение, вскоре они предстанут перед судом.