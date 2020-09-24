В столице задержали банду грабителей, похищавших деньги из офисов

Столичные правоохранители задержали банду, которая похищала деньги и материальные ценности из офисов.

Как сообщает пресс-служба МВД, кражи совершались после 16:00 часов, либо в выходные дни, когда в офисах практически никого не было. Целью воров были сейфы с деньгами и материальные ценности.

Так, из офиса одной из столичных транспортных компаний злоумышленники, помимо миллиона рублей, похитили ноутбук и настольные часы в виде медведя.

Иногда преступники обкрадывали одни и те же офисы несколько раз. Например, из офисного здания на Луженецкой набережной был похищен сейф, в котором хранились 200 тысяч рублей. Злоумышленники, чтобы не привлекать внимания, переоделись в синюю спецодежду техперсонала и в пластиковом контейнере для мусора вывезли из здания небольшой сейф. Через несколько дней они вернулись в это же здание и вынесли оттуда девять ноутбуков.

Правоохранителям удалось установить личности преступников. Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, в котором передвигались члены банды. При задержании они оказали сопротивление, однако полицейские не позволили им скрыться.

В настоящее время в отношении членов преступной группы возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.