В Крыму задержан серийный похититель рогатого скота

В Крыму задержали местного жителя, который крал овец и баранов в сельских поселениях региона.

Как сообщает служба информации "Вести.Севастополь", злоумышленник периодически похищал рогатый скот в сёлах полуострова, причём во многих населённых пунктах он воровал неоднократно.

Правоохранителям удалось по горячим следам установить и задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 47-летний местный житель. Впоследствии он сознался в совершении преступлений и написал явку с повинной.

Мужчина пояснил, что похищенный скот он перегонял к себе домой, там забивал, а "свежинку" сбывал в Феодосию. В настоящее время злоумышленник помещён под домашний арест.