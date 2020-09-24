Пьяный пассажир избил полицейского в аэропорту Красноярска

В Красноярске задержан мужчина, который будучи в состоянии опьянения избил сотрудника полиции.

Как сообщает издание "Красноярский рабочий", инцидент произошёл в аэропорту Красноярска. Правоохранители задержали пьяного дебошира, устроившего драку с посетителями кафе, что расположено в аэропорту.

Злоумышленник был доставлен в дежурную часть, где пожаловался на плохое самочувствие и попросил вывести его на улицу. Его сопроводил полицейский, но на обратном пути мужчина набросился на стража порядка и стал его избивать. Правоохранитель не оказывал сопротивления, на подмогу ему подоспел второй полицейский и вместе им удалось справиться с задержанным.

В данный момент мужчина арестован на два месяца, возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет тюрьмы.