В Красноярске задержан мужчина, который будучи в состоянии опьянения избил сотрудника полиции.
Как сообщает издание "Красноярский рабочий", инцидент произошёл в аэропорту Красноярска. Правоохранители задержали пьяного дебошира, устроившего драку с посетителями кафе, что расположено в аэропорту.
Злоумышленник был доставлен в дежурную часть, где пожаловался на плохое самочувствие и попросил вывести его на улицу. Его сопроводил полицейский, но на обратном пути мужчина набросился на стража порядка и стал его избивать. Правоохранитель не оказывал сопротивления, на подмогу ему подоспел второй полицейский и вместе им удалось справиться с задержанным.
В данный момент мужчина арестован на два месяца, возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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