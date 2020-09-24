Житель Камчатки из неприязни распылил перцовый газ в лицо исполняющей обязанности министра здравоохранения региона.
Как сообщает РИА Новости, 23 сентября и.о. министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова проводила приём граждан в служебном кабинете. Там же находился и мужчина, который из чувства неприязни распылил в лицо чиновницы экстракт красного жгучего перца из аэрозольного баллона, в результате чего Волкова получила химический ожог.
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