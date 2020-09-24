Женщина принесла в храм кукол, а позже увидела их на сайте объявлений

Жительница Челябинска пожертвовала игрушки местному храму, а позже увидела в интернете объявления о их продаже.

Как сообщает "Комсомольская правда", женщину, которая пожертвовала кукол в Одигитриевский женский монастырь, зовут Ольга. Она посещает храм уже более трёх лет, туда она приносит одежду, продукты и игрушки для нуждающихся семей.

Около месяца назад женщина и её дочь собрали коробку игрушек, привезли её в храм и оставили для детей, чьи родители не могут позволить покупать игрушки. После этого женщина уехала домой.

Ольга коллекционирует кукол и в поисках новых экземпляров в свою коллекцию часто просматривает сайты объявлений. Так, в очередной раз зайдя на портал "Авито", женщина увидела кукол, которых увозила в храм. Она была неприятно удивлена такому сюрпризу. В профиле женщины, которая выставила объявление о продаже кукол (её зовут Наталья) было много объявлений о продаже антиквариата, поэтому Ольга поняла, что переданные ей игрушки попали не по адресу.

Наталья в разговоре с издание пояснила, что игрушки принесли ей на реализацию, и она не знает, откуда они попали к людям, которые ей их принесли. Также она выразила готовность вернуть кукол, если Ольга об этом попросит. Объявление с сайта она убрала.

В храме также начали разбирательство. Выяснилось, что из храма игрушки были переданы в детский реабилитационный центр. Куда они попали дальше узнать практически невозможно, ведь любой из посетителей центра мог взять их и унести с собой.

Дальнейшая судьба пожертвованных игрушек также представляется туманной. Можно только догадываться, в чьи руки они попадут в следующий раз.