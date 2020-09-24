Дело совладельца "Зимней вишни" направлено в суд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении совладельца ТРЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, Вишневский через посредника передал семь миллионов рублей в качестве взятки начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой. Деньги были перечислены на подконтрольную ей фирму, а затем обналичены.

В итоге, несмотря на явные нарушения, Вишневский получил разрешение на ввод в эксплуатацию ТРЦ "Зимняя вишня". Кроме того, в ведомстве отмечают, что работы велись без разрешения на строительство с нарушением требований проектной документации.

Напомним, трагедия в ТРЦ "Зимняя вишня" произошла два года назад. 25 марта 2018 года произошел пожар, в результате которого погибли 60 человек, большинство из них — дети.

После случившегося Вишневский скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск, а в марте прошлого года его задержали в Польше, которая его выдала России.