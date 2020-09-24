В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в педофилии

В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в двух эпизодах нападений на несовершеннолетних девочек.

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на главк МВД Свердловской области, нападения на несовершеннолетних, вызвавшие большой общественный резонанс, произошли в январе и августе этого года. На поиски преступника были брошены все силы правоохранителей региона. Полицейские устраивали засады, искали нападавшего по приметам, отрабатывали всех, кто склонен к такого рода преступлениям.

В конце концов, проводимые оперативно-розыскные мероприятия принесли результат: оперативники выследили местного жителя 1976 года рождения, который при виде девочек шел за ними вслед. При силовой поддержке ОМОНа мужчину задержали на месте его работы.

Причастность подозреваемого к преступлениям подтверждена данными экспертизы. Кроме того, обе потерпевшие его опознали. В данный момент подозреваемому предъявлено обвинение по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней) и п."а" ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).