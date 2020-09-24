В Сургуте задержан мужчина, похищавший дорогую электронику в магазинах

В Сургуте задержан молодой человек, совершивший серию краж дорогостоящей электроники в магазинах города.

Как сообщает пресс-служба МВД, в дежурную часть Сургута поступило несколько сообщений от работников магазинов цифровой техники, которые заявляли о фактах кражи дорогостоящей электроники.

Так, в одном из магазинов неизвестный похитил ноутбук "Apple" стоимостью более 67 тысяч рублей и беспроводные наушники стоимостью более 7 тысяч рублей.

Под подозрение оперативников попал 28-летний местный житель, который ранее привлекался к административной ответственности за мелкое хищение. В ходе расследования удалось доказать его причастность к ещё четырём хищениям, а также ряду имущественных преступлений в других городах региона. Технику злоумышленник похищал с целью сбыта.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до двух лет лишения свободы.