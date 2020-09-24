В Домодедово задержали серийного грабителя

В Домодедово задержали грабителя, который нападал на одиноких женжин в безлюдных местах.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Подмосковья, злоумышленник поджидал своих жертв в дневное время в безлюдных местах, наносил им удары по голове, затем забирал сумки и телефоны, после чего скрывался.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали подозреваемого, им оказался 39-летний житель региона. Отмечается, что в этом году злоумышленник освободился из мест заключения.

В отношении грабителя заведено уголовное дело, оперативники доказали его причастность к пяти эпизодам преступлений. В данный момент он заключён под стражу, ему грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы.