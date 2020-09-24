Депутат Госдумы Ваха Агаев скончался от коронавируса

Скончался депутат Госдумы РФ от компартии, зампред комитета по финансовому рынку Ваха Агаев. Ему было 67 лет.

По словам близких друзей Агаева, причина смерти — осложнения на фоне коронавирусной инфекции: у него начался тромбоз, затем наступила кома.

"Вплоть до резкого ухудшения состояния депутат был настроен оптимистично и рассчитывал на выздоровление", — говорит Геннадий Зюганов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье депутата.