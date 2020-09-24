Депутат Госдумы Ваха Агаев скончался от коронавируса

Скончался депутат Госдумы РФ от компартии, зампред комитета по финансовому рынку Ваха Агаев. Ему было 67 лет.
По словам близких друзей Агаева, причина смерти — осложнения на фоне коронавирусной инфекции: у него начался тромбоз, затем наступила кома.
"Вплоть до резкого ухудшения состояния депутат был настроен оптимистично и рассчитывал на выздоровление", — говорит Геннадий Зюганов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье депутата.
"Сегодня ушел из жизни после тяжелой болезни наш коллега, депутат Государственной Думы с 2011 года Ваха Абуевич Агаев. Его отличали профессионализм и ответственность за принятые решения. Он заслуженно пользовался уважением среди своих коллег, поддержкой избирателей", — подчеркнул Володин.
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