В Гватемале разбился угнанный из мексиканского аэропорта самолет

Ночью в Гватемале разбился самолет марки Hawker, который, как сообщается, был угнан из ангара международного аэропорта Куэрнавака в мексиканском штате Морелос (Центр-Юг страны).

"Сотрудники гватемальской армии и прокуратуры прибыли в деревню Санта-Марта-Салинас в департаменте Альта-Верапас (север страны), где обнаружили обломки самолета с номерным знаком XY-PBZ. На месте происшествия обнаружены два погибших человека, а также оружие и три упаковки, предположительно, с кокаином", — сообщается на сайте прокуратуры страны.

Fiscales del @MPguatemala realizan trámites legales correspondientes en aldea Santa Marta Salinas, #AltaVerapaz, donde unidades del #EjércitoGT localizaron Jet accidentado.#365DíasAlServicioDeMiPatria pic.twitter.com/OagNKX88oG — Ejército Guatemala (@Ejercito_GT) September 23, 2020

Об угоне самолёта правительство мексиканского штата Морелос сообщило во вторник: