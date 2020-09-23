В Ярославской области мужчину осудят за кражу экскаватора

В Ярославской области мужчина угнал экскаватор в другой регион.

Как сообщает пресс-служба МВД, в феврале прошлого года мужчина проник на территорию стройплощадки и похитил из "бытовки" компьютерную технику и прочие ценности. Кроме того, он вызвал эвакуатор и с его помощью "дополнительно" похитил экскаватор и увёз его в Ивановскую область. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.

Мужчину задержали сотрудники ДПС, в ходе досмотра его автомобиля обнаружили часть из похищенных предметов.

Похищенные вещи, экскаватор следователи нашли и вернули законным владельцам. Подозреваемый признал вину. В настоящее время уголовное дело отправлено в суд.