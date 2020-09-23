Школьник планировал массовое убийство в кинотеатре

Правоохранители предотвратили массовое убийство, которое подросток планировал совершить в одном из кинотеатров Челябинска.

Как сообщает life. ru, 17-летний школьник планировал совершить массовое убийство во время показа фильма ужасов. Вычислить его удалось через социальные сети.

У подозреваемого изъяли три ножа с длинными клинками, бейсбольную биту, а также по месту жительства подростка обнаружили тетради, в которых была изображена сатанинская символика и постоянна повторялась дата планируемого преступления.

По информации издания, в настоящее время все материалы по делу переданы в Следственный комитет.