Правоохранители предотвратили массовое убийство, которое подросток планировал совершить в одном из кинотеатров Челябинска.
Как сообщает life. ru, 17-летний школьник планировал совершить массовое убийство во время показа фильма ужасов. Вычислить его удалось через социальные сети.
У подозреваемого изъяли три ножа с длинными клинками, бейсбольную биту, а также по месту жительства подростка обнаружили тетради, в которых была изображена сатанинская символика и постоянна повторялась дата планируемого преступления.
По информации издания, в настоящее время все материалы по делу переданы в Следственный комитет.
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