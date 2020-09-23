Из колонии в Дагестане сбежали шестеро заключённых

Шестеро заключённых сбежали из исправительной колонии № 2 в Дагестане.

Как сообщает rt.com со ссылкой на региональное Управление ФСИН, при проведении обхода на территории колонии на контрольно-следовой полосе был обнаружен подкоп. Незамедлительно сотрудники колонии пересчитали количество осуждённых: недосчитались шестерых.

На поиск бежавших заключённых направлен личный состав Управления ФСИН по Республике Дагестан. В ведомстве отметили, что в целях поимки беглецов были выставлены временные розыскные посты и разосланы ориентировки.