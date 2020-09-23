В Северной Осетии мужчина незаконно продавал сжиженный газ

В Северной Осетии местный житель продавал сжиженный газ, не имея разрешительных документов.

Как сообщает пресс-служба МВД, хозяин АЗС, осуществляющий реализацию сжиженного газа, не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не имел соответствующего разрешения на осуществление деятельности по продаже автомобильного топлива.

Кроме того, правоохранители выявили различные нарушения правил перевозки опасных грузов, а также пожарной и экологической безопасности. Продажа топлива велась без товарно-кассовых документов, у перевозчика ГСМ отсутствовали паспорта качества на реализуемый товар.

Таким образом, мужчина незаконным способом получил доход в сумме 9 730 000 рублей. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. В настоящее время они направлены в суд для рассмотрения по существу.