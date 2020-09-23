В Калмыкии у местного жителя изъяли два килограмма марихуаны

В Калмыкии полицейские задержали 53-летнего жителя Элисты за хранение марихуаны в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба МВД, оперативники задержали злоумышленника по подозрению в хранении наркотиков в крупном размере. При досмотре у него была обнаружена сумка, в которой находились две пятилитровые пластиковые бутылки с измельчёнными листьями конопли. Общий вес изъятого превысил два килограмма.

Задержанный пояснил, что хранил наркотики для личного потребления. В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до десяти лет лишения свободы.