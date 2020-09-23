Мошенник похитил деньги у оказавшей ему помощь медсестры

Мошенник похитил с банковской карты медсестры, оказавшей ему помощь, более 700 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД, к медсестре, которая оказывала на дому услуги по перевязке ран, обратился незнакомый мужчина, который пояснил, что ему нужна помощь. После перевязки он попросил телефон потерпевшей, чтобы совершить звонок, для этого он вышел на балкон, где находился около десяти минут.

Когда мужчина покинул квартиру, потерпевшая обнаружила отсутствие документов, а также смс-сообщение о переводе 730 тысяч рублей неизвестному лицу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее неоднократно судимый 36-летний гражданин, который дал признательные показания. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, он заключён под стражу.