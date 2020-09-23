В Смоленске задержали грабителя, похитившего золотые украшения

В Смоленске правоохранители задержали грабителя, который проник в дом потерпевшего и похитил золотые украшения на сумму 400 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД, злоумышленник проник в дом потерпевшего, в момент, когда дома никого не было. Грабитель перелез через забор, отжал стеклопакет и проник в помещение, откуда похитил золотые украшения. Обнаружив пропажу ценностей, потерпевший обратился в полицию.

Прибыв на место преступления, правоохранители обнаружили чёткий след обуви преступника, который впоследствии послужил доказательством вины злоумышленника.

В ходе оперативно-следственных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый 34-летний местный житель. По месту его жительства изъяли обувь, след которой был оставлен на месте преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключён под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы.