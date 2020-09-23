В Иркутской области полицейские задержали женщину, бежавшую из-под стражи во время пересылки.
Как сообщает пресс-служба МВД, женщину задержали на городском кладбище в Ангарске, сопротивления она не оказала.
Напомним, женщина и мужчина конвоировались в исправительное учреждение. Им удалось ввести в заблуждение сопровождавших их сотрудников правоохранительных органов и бежать.
Накануне на одном из дачных участков Ангарска был задержан мужчина, преступнице тогда удалось скрыться. Сегодня она была задержана и доставлена в отдел полиции.
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