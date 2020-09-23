В Новосибирске пресечён канал сбыта наркотиков в крупном размере

В Новосибирске полицейские пресекли канал сбыта крупных партий наркотиков.

Как сообщает пресс-служба МВД, 21-летний местный житель получал наркотики оптовыми партиями в условленных местах, информацию о которых получал в интернете. После получения крупной партии, дилер фасовал запрещённые вещества на мелкие дозы и распространял на территории Новосибирска путём "закладок".

Злоумышленника задержали у одного из торговых центров, при нём были обнаружены 95 пакетиков с наркотиком a-PVP, массой 93,7 грамма, предназначенные для сбыта.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, он заключён под стражу. Распространителю грозит до 20 лет тюрьмы. В настоящее время правоохранители устанавливают каналы поставки наркотиков в регион.