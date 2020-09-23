Подозреваемых в грабеже задержали рядом с местом преступления

Сотрудники патрульной службы по Мещанскому району задержали рядом с местом преступления двух мужчин, подозреваемых в факте грабежа. Об этом сообщила представитель пресс-службы столичной полиции Татьяна Дугина.

По данным следствия, потерпевший находился в Протопоповском переулке, когда на него напали неизвестные и похитили принадлежащий ему мобильный телефон, золотую цепочку, после чего скрылись. Мужчина обратился с заявлением в полицию.

Сотрудники ППС, патрулировавшие район неподалёку от места совершения преступления, задержали подозреваемых. Ими оказались мужчины без постоянного места жительства 35 и 38 лет. На момент задержания вещей потерпевшего при них не обнаружили, злоумышленники успели ими воспользоваться по своему усмотрению.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж", они помещены под стражу.